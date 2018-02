Olympia - Skispringen live: Normalschanze Herren

Bei den olympischen Winterspielen kämpfen heute die Skispringer um die Medaillen - verfolgt den Wettbewerb hier im SN-Liveticker!

Der Salzburger Stefan Kraft hat rechtzeitig den Dreh für die Olympiaschanze in Alpensia/Pyeongchang herausgefunden. Der Weltmeister landete in der Qualifikation von der Normalschanze bei 102,5 m und damit auf dem fünften Rang. Der Deutsche Andreas Wellinger setzte sich am Donnerstag vor den beiden Polen Kamil Stoch und Dawid Kubacki sowie seinem Landsmann Richard Freitag durch.

Alle vier Österreicher schafften die Qualifikation für den Bewerb am Samstag (ab 13.35 Uhr MEZ), Michael Hayböck als 26., Manuel Fettner als 27. und Gregor Schlierenzauer als 32.

