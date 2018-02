Olympiasieger Gleirscher hofft auf "Ruck" für das Team

David Gleirscher scheint auch am Tag nach seinem Sensations-Gold bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang noch auf Wolke sieben zu schweben. Der 23-jährige Rodel-Olympiasieger stand am Tag nach dem ersten Einsitzer-Triumph bei den Herren für Österreich seit 50 Jahren der APA - Austria Presse Agentur für ein Interview zur Verfügung.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Der frischgebackene Olympiasieger hofft auf Auftrieb für alle