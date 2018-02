Olympiasiegerin Hunyady traut Vanessa Herzog Medaille zu

Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Emese Hunyady traut der Tirolerin Vanessa Herzog zu, in den nächsten Tagen in Pyeongchang eine Olympia-Medaille zu holen. Die 51-Jährige hat für die bisher letzte und insgesamt drei der bisher sechs Olympia-Medaillen Österreichs in dieser Sportart gesorgt. Hunyady gewann 3.000-m-Bronze 1992 in Albertville sowie 1994 in Lillehammer 1.500-m-Gold und 3.000-m-Silber.

SN/APA/EXPA/JOHANN GRODER Medaillenkandidatin Vanessa Herzog