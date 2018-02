Ouvertüre zum Vierer - Maier will im Zweierbob in Top Ten

Für die österreichischen Bob-Sportler wird es am Sonntag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang mit den ersten beiden Durchgängen im Zweier der Herren ernst. Als größte ÖOC-Hoffnung gilt dabei Benjamin Maier mit Bremser Markus Sammer. Das Duo möchte bei seinen zweiten Spielen in die besten Zehn fahren. Markus Treichl und "Teamküken" Kilian Walch geben ihr Debüt unter den Fünf Ringen.

War der Fokus von Maier vor vier Jahren in Sotschi bei seinem Debüt noch auf dem Sammeln von Erfahrung gelegen, sind die Ambitionen im Alpensia Sliding Center schon wesentlich größer. "Wenn alles zusammenpasst, ist ein Top-Ten-Ergebnis möglich", betonte der 23-Jährige am Freitag bei einer Pressekonferenz im Austria House. 2014 war man noch auf Platz 20 gelandet.

Auch sein Anschieber Markus Sammer, sechs Jahre älter als der Pilot, stimmt mit dieser Zielsetzung überein. "In Sotschi war es eine Art Kennenlernen. In Korea wollen wir schon in die Top Ten fahren. Alles was besser ist, nehmen wir gerne mit", meinte der 29-Jährige.

Während die Marschroute für Bob Österreich eins klar ist, will Nationalcoach Manfred Maier, Vater des talentierten Piloten, keine Prognosen wagen. "Ich will mich nicht auf Platzierungen festlegen. Es sind auf jeden Fall vier konstant gute Läufe nötig", betonte der Trainer.

Bei der Generalprobe im vergangenen März war das Duo auf der Olympiabahn im Zweier nicht über Platz 25 hinausgekommen. In der laufenden Saison erzielte Maier aber durchaus beachtliche Ergebnisse, wenngleich die Resultate vor allem für den Vierer-Bewerb am abschließenden Olympia-Wochenende verheißungsvoll sind. Im Zweier stehen zwei Siebente Plätze in Winterberg und Königssee zu Buche. Im großen Schlitten fuhr der Tiroler in Königssee als Zweiter sogar auf das Stockerl.

Eine ähnlich hohe Sturzgefahr im Olympia-Eiskanal wie bei den bereits zu Ende gegangenen Rodelbewerben sehen die Bobsportler nicht. "Es ist relativ leicht, auf der Bahn runterzukommen. Es ist aber sehr schwer, richtig schnell zu sein", erklärte Benjamin Maier, dessen Leistungen in den ersten offiziellen Trainings am Donnerstag stark geschwankt hatten. Ein sechster und ein 23. Rang schauten dabei heraus.

Als Schlüsselstelle im Alpensia Sliding Center gilt im Bob insbesondere Kurve zwei. Aber auch die im Rodeln gefürchtete neunte Kurve sei wieder ein Kriterium. "Kurve zwei gibt es einfach auf keiner anderen Bahn. Die ist ganz anders zu lenken", meinte der rot-weiß-rote Top-Pilot, der nach Olympia auf Hawaii die kanadische Skeleton-Pilotin Elisabeth Vathje heiraten wird.

Die Bahn hat laut Trainer Manfred Maier eine ganz eigene Charakteristik. "Sie haben hier versucht, mehrere Elemente aus anderen Bahnen zu kombinieren." Wichtig sei, die Kurve zwei sehr aktiv zu durchfahren: "Da darfst du schon den Robin Hood machen, richtig an den Lenkseilen reißen. Sonst ist man gleich mal blinder Passagier", gab der 48-Jährige an.

Sohn Benjamin rechnet aus internationaler Sicht vor allem mit starker Konkurrenz aus Deutschland. Insbesondere der amtierende Weltmeister sei brandgefährlich. "Francesco Friedrich muss man immer auf der Rechnung haben", prognostiziert er. Ein weiterer Deutscher gab in den ersten Trainings den Ton an. Johannes Lochner markierte in beiden Läufen die Bestzeit.

Besonders wichtig für den österreichischen Bobsport sei die erfolgreiche Qualifikation eines zweiten Schlittens. "Es ist ganz toll, ein weiteres junges Team dabeizuhaben", freut sich Coach Maier. Markus Treichl und Kilian Walch stecken sich nicht ganz so hohe Ziele wie ihre Teamkollegen. "Unser großes Ziel war die Qualifikation. In die Top 20 wollen wir aber schon fahren", so der 24-jährige Treichl.

Walch, mit gerade einmal 21 Lenzen der Jüngste im Bunde, ist erst seit eineinhalb Jahren im Bobsport aktiv. Im Oktober 2016 wurde sein Talent bei einer Sichtung vom Nationaltrainer erkannt. Für den Bremser von Österreich zwei ist vor allem der Start essenziell: "Das Ziel ist, dass wir bei den Startzeiten in den Top Ten mitmischen."

