Papst zu Nordkorea: "Sport kann Brücken schlagen"

Papst Franziskus hat die Teilnahme Nordkoreas an den Olympischen Spielen und den anstehenden Paralympics in Südkorea als gutes Zeichen gelobt. Die Spiele hätten gezeigt, "wie der Sport Brücken schlagen kann zwischen Ländern, in denen Konflikt herrscht, und dass er einen wertvollen Beitrag leisten kann zur Aussicht auf Frieden zwischen den Völkern", sagte er in einer Vatikan-Mitteilung am Mittwoch.

