Parallel-Boarder legen mit Quali los - Ledecka im Fokus

Auf besondere Umstände stellen sich die Parallel-Snowboarder bei ihrem Olympia-Riesentorlauf in Bokwang ein. Der Phoenix Snow Park wird aus allen Nähten platzen, wenn Ester Ledecka aufs Board zurückkehrt, um nach dem fix eingeplanten PGS-Gold zu greifen. Die Tschechin hat zuvor mit Gold im alpinen Super-G für die größte Sensation dieser Spiele gesorgt.

Auch die vier ÖSV-Boarderinnen waren von der Siegesfahrt der auch Ski fahrenden Snowboard-Weltmeisterin aus Prag begeistert gewesen. "Wir haben uns alle für Ester mitgefreut, ihre Leistung ist unglaublich", sagte etwa Julia Dujmovits. "Für uns war das aber gar keine Riesen-Überraschung, weil sie doch so eine Super-Athletin ist", meinte die Burgenländerin, die vor vier Jahren selbst Olympiasiegerin im Parallelslalom (PSL) geworden war.

2018 ist Dujmovits angereist, um auch im Riesentorlauf (PGS) Gold zu holen. Ein Ziel, das sie mit Benjamin Karl verbindet. Der Niederösterreicher ist zwar vierfacher Weltmeister und hat seit 2009 bei jedem Großereignis eine Medaille geholt, Olympia-Gold fehlt dem Niederösterreicher aber noch.

Dujmovits hat sich am rechten Unterarm sogar die olympischen Ringe tätowieren lassen, um ihre Ambitionen zu untermauern. "Vor Sotschi war ich noch zu feig dazu", erklärte die 30-Jährige, deren letztes Jahr vor den Spielen durchwachsen war. Zumindest ihre Materialprobleme hat sie aussortiert.

"Vor einem Jahr dachte ich, so chancenlos zu sein, dass ich gar nicht hierher fahren muss", erzählte sie. Die Trennung von Langzeit-Freund Bernhard Sieber hatte sie dann ebenso zu verdauen wie eine schmerzhafte Daumenverletzung samt Operation unmittelbar vor den Spielen. Die Fäden wurden erst nach der Ankunft in Korea gezogen.

Dujmovits ist Teil eines starken ÖSV-Quartetts. Die 44-jährige Manuela Riegler ist schon zum vierten Mal bei Spielen, Ina Meschik zum dritten Mal. Slalom-Weltmeisterin Daniela Ulbing kam im letzten Moment zum Zug, weil sich Sabine Schöffmann verletzt hat. "Da weiß man zuerst nicht, ob man sich überhaupt freuen darf", sagte die junge Kärntnerin. Alle ÖSV-Boarder sind direkt in Bokwang untergebracht. "Wir ersparen uns dadurch jeden Tag zwei Stunden Busfahrt", freute das Meschik.

Sieht man von Ledecka ab, ist beim PGS am kommenden Samstag (04.00 Uhr MEZ) der Favoritenkreis prinzipiell sehr groß. "Jeder hat seinen besonders guten Tag", weiß auch Karl, dass alles möglich ist. Der Niederösterreicher musste sich in Pyeongchang sofort die einstige "Hirscher-Frage" nach dem fehlenden Gold stellen lassen, beantwortete diese aber genauso direkt wie der Salzburger Ski-Star.

"Klar geht es um die Goldmedaille. Es redet sich halt leicht. Wenn nur ein Platz zählt, ist die Spannung schon ziemlich groß. Mir taugt aber, wenn es um viel geht und viele Leute zuschauen", sagte der nervenstarke 32-Jährige. "Außerdem hat mein Schwiegervater gesagt, mit Silber oder Bronze brauchst gar nicht erst heim zu kommen", meinte der mit der Tochter des früheren Skistars Werner Grissmann in Lienz verheiratete Niederösterreicher lachend.

Ein wenig Druck nimmt, dass Karl vorhat, auch in vier Jahren noch zu boarden. "Das ist jetzt ist also nicht meine letzte Chance. Aber was man hat, das hat man. Denn so viele Chancen haben wir nicht", beneidet nicht nur Karl etwa die Biathleten. "Um so viele Chancen wie sie hier alleine in Pyeongchang zu bekommen, muss ich sechs Mal bei Olympia starten."

Karl sieht nicht nur die internationalen Asse wie den Schweizer Nevin Galmarini oder seinen mit 42 Jahre immer noch fahrenden Vancouver-Bezwinger Jasey Jay Anderson im Kreis der Favoriten. Sondern auch seine Teamkollegen. Neben Sebastian Kislinger und Alexander Payer vor allem Andreas Prommegger.

"Erstmals in meiner 15-jährigen Karriere gehe ich ohne Druck in ein Großereignis", meinte der 37-jährige Salzburger, der vor einem Jahr Doppelweltmeister geworden war. Außerdem gewann Prommegger auch die Olympia-Generalprobe vor Kislinger.

13 Podestplätze, davon 4 Siege haben Österreichs Parallel-Boarder vor den Spielen im Weltcup geholt. Auch das verdeutlicht, dass in Korea alle acht gut sind für Medaillen. Dazu kommt ÖSV-Coach Bernd Krug als Kurssetzer, was die Parallel-Asse von Cheftrainer Ingemar Walder zu intensivem Üben auf den eher runden Krug-Kursen nutzten. "Das wird sicher was zum Carven und nicht die volle Fetzer-Partie", freute sich Dujmovits. "Das ist sehr gut für mich."

Schon der Qualifikation am Donnerstag (ebenfalls 4.00 Uhr MEZ) kommt große Bedeutung zu, weil man sich dort mit guten Zeiten die Kurswahl im nach Single-Format gefahrenen Finale erobern kann. Vermutlich ist dieser Vorteil in Bokwang aber gar nicht so groß, weil der wellige Rennhang fair ist und wegen des ungewohnten Pause-Tages die Piste am Finaltag frisch präpariert ist.

Am Ende dreht sich beim letzten Snowboardbewerb der Spiele aber wohl alles um Ledecka. Die 22-jährige Weltmeisterin ist haushohe Favoritin, hat fünf von sieben PGS-Weltcuprennen im Olympiawinter gewonnen.

"Sie ist natürlich Favoritin. Aber wir konzentrieren uns auf uns, es braucht sechs konstante Läufe", sagte Dujmovits. "Und Ester haben wir in den letzten drei Weltcuprennen durchaus schon nervös machen können", ist die Burgenländerin überzeugt.

In Bansko war Dujmovits unmittelbar vor den Spielen mit einem Finaltriumph über die Deutsche Ramona Theresia Hofmeister der erste Weltcupsieg seit vier Jahren gelungen. Hofmeister hatte davor im Viertelfinale Ledecka aus dem Bewerb genommen und der Pragerin die erste Saisonniederlage beschert.

