Peking lernt von Pyeongchang für "fantastische Spiele" 2022

Die Organisatoren der nächsten Olympischen Winterspiele in Peking haben nach eigenen Angaben im südkoreanischen Pyeongchang viel gelernt für die Austragung der Wettkämpfe in vier Jahren. "Es waren absolut exzellente Winterspiele", sagte der Sprecher des chinesischen Organisationskomitees, Chang Yu, am Samstag vor der Presse. Peking wolle 2022 auch "fantastische Spiele" liefern.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON China hat an der Performance Südkoreas nichts auszusetzen