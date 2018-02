Prock und Co. nach toller Pyeongchang-Bilanz im 7. Himmel

Das erste Einsitzer-Gold seit 50 Jahren, Fortsetzung der Tradition im Doppelsitzer mit Silber durch Peter Penz/Georg Fischler und auch noch Bronze in der erst zum zweiten Mal olympischen Team-Staffel mit der jungen Madeleine Egle: Die Bilanz des österreichischen Rodelverbandes nach den Spielen in Pyeongchang kann sich mehr als nur sehen lassen. Schon seit 1992 steht Rodeln für Medaillengewinne.

Gerade bei den Olympischen Spielen gibt es nur den ÖSV, der für das ÖOC eine bessere Bilanz aufweist. Schon seit acht Olympischen Spielen sind die Rodler Medaillengaranten. "Das sind ja immer unsere Worte, dass wir der zweiterfolgreichste Verband in Österreich sind, Sommer oder Winter, bei Olympischen Spielen", strahlte Sportdirektor Markus Prock im Gespräch mit der Austria Presse Agentur. "Aber es ist sehr viel Arbeit, was man nicht ganz so sieht. Wir werden ein Konzept abgeben, hoffen, dass wir erhört werden. Mit semiprofessioneller Arbeit gewinnt man keine Medaillen mehr."

In dem Konzept wird nicht nur ein Plan für die nächsten vier Jahre bis zu den Spielen 2022 in Peking aufscheinen. Natürlich möchte man von der öffentlichen Hand zusätzliche Gelder, um noch professioneller und auch "in Ruhe" arbeiten zu können.

Die Bronzemedaille im Teambewerb war für Prock das "i-Tüpfelchen". "Für mich als Sportdirektor ist die Team-Medaille sehr viel wert, weil man muss in jeder Disziplin einen Athleten oder eine Athletin haben, die vorne mitfahren kann. Sonst machst du keine Medaille." Nun sei das ehrgeizige Ziel von zwei Medaillen sogar übertroffen worden - und man hat einen Olympiasieger im Team, obwohl man auch zwei weitere Einsitzer-Podestfahrer zuhauselassen musste.

Ein großer Wunsch Procks ist die Installierung eines Technologiezentrums mit Sitz in Innsbruck. "Ja, ein Technologiezentrum Winter wäre angedacht. Das Technologiezentrum würde deshalb Sinn machen, weil dann eben vom Skiverband, vom Rodelverband und Bobverband die Mechaniker dort gemeinsam arbeiten und dann natürlich auch ein Wissenstransfer stattfindet", erklärte Prock, der sich über die dafür nötigen Mittel vorerst nicht äußern wollte. Innsbruck wäre für ihn ideal, weil dort eben auch der ÖSV, die Eiskanalsportarten und der Eisschnellauf-Verband ihren Sitz haben.

Procks Fokus galt eigentlich sofort nach Ende der Rodlerbewerbe der nächsten Olympiade, also jenem Zeitraum bis Peking 2022. "Ziel muss sein, bis zu den nächsten Spielen in jeder Disziplin um die Medaillen mitzufahren, also auch bei den Damen." Mit dem Doppelsitzer habe man mit Thomas Steu/Lorenz Koller ein sehr gutes junges Team und auch die Herren seien noch jung. "Und wir haben noch ein paar daheim, die richtig schnell sind", frohlockte Prock.

Auch sein Cheftrainer, der Deutsche Rene Friedl, sprach nach Ende der Bewerbe von einem "Traum, der in Erfüllung gegangen ist". Drei Medaillen seien der "Geheimwunsch" gewesen.

Friedl hofft ebenso auf eine Aufwertung der Unterstützung durch die öffentliche Hand, aber auch auf zusätzliche Sponsoren. "Wir sind ein guter Partner und machen unsere Hausaufgaben. Wer stehen bleibt, verliert, wir müssen uns auch weiterentwickeln", lautet Friedls Prämisse. Über eine Vertragsverlängerung will er erst nach der Rückkehr reden, aber "es schaut schon gut aus". "Der Wille ist da. Ich bin ja noch Deutscher, aber ich bin in Tirol ja mittlerweile sehr sesshaft geworden und denke darüber nach, die Staatsbürgerschaft zu wechseln", verriet Friedl.

Im Raum steht ja bereits seit Monaten eine von der Politik geforderte Fusionierung des so erfolgreichen Rodelverbandes mit dem verschuldeten und von den eigenen Sportlern seit Jahren kritisierten Bob- und Skeletonverband (ÖBSV) zu einem Eiskanal-Verband.

Prock steht dem offen gegenüber: "Man will schauen, dass man eine Zusammenlegung hinbringt. Im österreichischen Rodelverband gibt es auch einen Beschluss, der sagt, wenn keine Schulden da sind beim Bob und wenn die Institutionen darüber hinaus auch Geld geben und die sportlichen Sachen alle gesichert sind, ist ein Zusammenschluss durchaus auch sinnvoll", sagte der zehnfache Rodel-Weltcup-Gesamtsieger, fügt aber hinzu, "wenn es aber nicht gesichert ist, werden wir nicht dafür sein, logisch."

