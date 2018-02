Rang 16 für Guggenberger nach erstem Skeleton-Tag

Matthias Guggenberger ist am Donnerstag nicht nach Wunsch für Österreichs kleine Skeleton-Auswahl in den olympischen Bewerb im Olympic Sliding Center von Pyeongchang gestartet. Der 33-jährige Tiroler liegt nach zwei von vier Läufen nur an 16. Stelle. Klar auf Goldkurs ist der Südkorea Yun Sungbin mit schon 0,72 Sekunden Vorsprung auf den unter neutraler Flagge startenden Russen Nikita Tregubow.

Wohl kein Top-Platz für Guggenberger