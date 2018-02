Rang sechs von Iraschko-Stolz als beste Montag-Platzierung

Österreich hält nach dem dritten Bewerbstag der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang weiter bei einer Goldmedaille, die Rodler David Gleirscher am Sonntag geholt hat. Für die beste Montag-Platzierung sorgte Skisprung-Ex-Weltmeisterin Daniela Iraschko-Stolz mit Platz sechs. Auf Bronze fehlten der Silbermedaillengewinnerin von 2014 am Montag in Alpensia fast 18 Punkte.

