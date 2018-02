Reaktionen zum olympischen Herren-Riesentorlauf

Reaktionen zum alpinen Riesentorlauf der Ski-Herren bei den XXIII. Olympischen Winterspielen in Pyeongchang vom Sonntag:

Marcel Hirscher (Olympiasieger): "Es war sicher nicht so einfach. Am Start bin ich ein bisschen gestrauchelt, hatte ein paar Linienfehler. Ich habe aber runtergedrückt das Gerät. Ich habe gewusst, es ist Alles oder Nichts. Der Saft geht mir langsam schon aus. Es kostet sehr viel Kraft, die Spannung aufrecht zu erhalten. Ich bin gespannt, ob es für den Slalom noch reicht. Aber heute habe ich den Saft noch einmal gehabt."

Henrik Kristoffersen (Silber): "Es ist mein vielleicht schönster zweiter Platz. Es war wirklich gut. Marcel ist unschlagbar im Moment im Riesentorlauf. Ich kämpfe, vielleicht können wir in ein oder zwei Jahren zusammen kämpfen im Riesentorlauf. Wir andere kämpfen nur um Silber und Bronze. Ich bin sehr zufrieden. Der erste Lauf war nicht gut, ich war ein bisschen verärgert. Der zweite war ein bisschen mehr eckig, das war für mich besser. Jetzt kann ich im Slalom noch Vollgas fahren. Ich hoffe auf einen schönen Kampf. Ich habe sicher noch ein-, zweimal Olympia. Für ihn (Hirscher, Anm.) sind es sicher seine letzten."

Alexis Pinturault (Bronze): "Es ist wirklich hart für mich, auf das Podium zu kommen. Ich muss sehr andrücken. Das ist der Grund, warum ich so viele Fehler gemacht habe, aber auch der Grund, warum ich auf das Podest gekommen bin. Ich habe nicht gewusst, dass Henrik so gut gefahren ist, aber ich habe es erwartet. Zwei Medaillen ist eine große Sache für mich. Große Gratulation an Marcel Hirscher. Er ist auch im Slalom der große Favorit. Er hat es sich verdient."

Ted Ligety (15.): "Ich bin zu konservativ gefahren, für das, was es hier braucht. Schade, dass ich an so einem Tag einen schlechten Tag habe. Ich habe gespürt, dass da weit mehr geht, aber auch im zweiten Lauf war es nicht das, was ich drauf habe."

Andreas Puelacher (ÖSV-Cheftrainer Herren): "Hirscher befindet sich in einer beneidenswerten Form und spielt das immer wieder auf. Er findet immer die Abstimmung. Man kann ihm nur gratulieren. Er hat wieder einmal zum richtigen Zeitpunkt alles ausgepackt. Stefan Brennsteiner hat eine Knieverletzung. So wie es ausschaut, wird wahrscheinlich das Kreuzband gerissen sein."

