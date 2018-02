Rebensburg: "Werden meine letzten Olympischen Spiele sein"

Viktoria Rebensburg will bei Olympia in Peking 2022 nicht mehr am Start stehen. "Olympia ist nur alle vier Jahre, und Südkorea, das werden meine letzten Olympischen Spiele sein", sagte die Deutsche gegenüber der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Die 28-Jährige ist am Montag im Riesenslalom (2.15/5.45 Uhr MEZ) die Gold-Favoritin und plant darüber hinaus Starts in Super-G und Abfahrt.

SN/APA (dpa)/Tobias Hase Rebensburg fiebert ihrem Start entgegen