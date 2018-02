Riesentorlauf - vier Jahre nach Sotschi ist Veith nicht mehr Favoritin

Vier Jahre nach Sotschi mit Gold im Super-G und Silber im Riesentorlauf geht Anna Veith bei Olympia 2018 unter ganz anderen Voraussetzungen an den Start. Die Salzburgerin hat nach einer schweren Knieverletzung und zwei Operationen erst kürzlich wieder Anschluss an die Weltspitze gefunden und geht daher ohne Erwartungen in ihre dritten Winterspiele.

SN/APA/ÖOC/ERICH SPIESS Anna Veith, Stephanie Brunner, Bernadette Schild und Ricarda Haaser im "Austria House" im Rahmen der Olympischen Winterspiele 2018 in Pyeongchang am Samstag, 10. Februar 2018.