Rodler mit Rückenwind: Penz/Fischler wollen nachdoppeln

Die Goldmedaille von David Gleirscher soll auch seine Teamkollegen im olympischen Rodel-Doppelsitzer-Bewerb beflügeln. Peter Penz und Georg Fischler, die Gesamt-Dritten des Weltcups, zählen in den zwei Läufen am Mittwoch (12.20 Uhr MEZ) in Pyeongchang/Alpensia zum Favoritenkreis. Nach mehreren Podestplätzen ist das Selbstvertrauen der Tiroler groß. "Unser Ziel ist eine Medaille", betonte Penz.

SN/APA (AFP)/MARK RALSTON Fischler/Penz im olympischen Eiskanal