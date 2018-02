Rodlerin Madeleine Egle ÖOC-Fahnenträgerin bei Schlussfeier

Rodlerin Madeleine Egle, Bronzemedaillengewinnerin mit der Team-Staffel, wird die österreichische Delegation bei der Schlussfeier der 23. Olympischen Spiele in Pyeongchang am (heutigen) Sonntag anführen. Die 19-Jährige ist als Einzige von den Medaillengewinnern aus dem ÖOC-Team noch in Südkorea. 30 österreichische Athleten und 35 Betreuer werden an der Schlussfeier teilnehmen.

SN/APA/HELMUT FOHRINGER Egle war Mitglied des bronzenen Rodel-Teams