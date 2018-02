Österreichs Riesentorlauf-Team der alpinen Ski-Herren bei den Olympischen Spielen in Südkorea besteht aus Weltmeister Marcel Hirscher, Manuel Feller, Stefan Brennsteiner und Christian Hirschbühl. Der ohne Saison-Einsatz nominierte Philipp Schörghofer wurde für das Rennen am Sonntag in Yongpyong nicht aufgestellt.

(APA)