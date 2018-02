Russische Fans wittern Verschwörung gegen Kruschelnitzki

Russlands Olympia-Athleten fürchten nach dem möglichen Doping-Sündenfall von Pyeongchang neue Sanktionen. Die Fans der stolzen Sportnationen lassen sich ihre Laune bei den Winterspielen von den Vorwürfen dagegen nicht verderben. "Die Party geht normal weiter", ist das Motto im russischen Haus am Strand von Gangneung, wo die Eisbewerbe stattfinden.

Im Stützpunkt der "Olympischen Athleten aus Russland" (OAR), der sich wegen der Sanktionen durch das IOC wegen des Dopingskandals 2014 bei den Heimspielen in Sotschi schlicht nur "Sporthaus" nennen darf, vermuteten am Montag einige eine Verschwörung des US-Geheimdienstes, andere reagierten gleichgültig. Manche hatten nicht einmal vom Dopingverfahren gegen Alexander Kruschelnitzki gehört.

"Es ist eine neue Provokation", meinte Igor aus Moskau. "Da sind andere Interessen am Werk", vermutete er. "Wer weiß, was der amerikanische Geheimdienst ihm in den Drink geschüttet hat." Igor hatte den des Dopings verdächtigen Kruschelnitzki mit seiner Frau und Curling-Partnerin Anastassija Brysgalowa erst vor fünf Tagen im "Sporthaus" gesehen. Zum Beweis zeigte er stolz Handy-Fotos von sich und dem Gewinner der Bronzemedaille.

"Er sagte, dass er nochmals eine Dopingprobe machen muss", berichtete Igor. "Ich dachte, er macht einen Witz, habe mir nichts dabei gedacht." Aber warum sollte sich ein Curlingsportler überhaupt dopen, fragte sich der junge Mann aus Moskau. "Das ist doch kein Gewichtheben. So ein Quatsch."

Seitdem bekannt wurde, dass die Dopingprobe von Kruschelnitzki russischen Medienberichten zufolge die verbotene Substanz Meldonium enthalten haben soll, gibt es nicht nur bei den russischen Fans wilde Theorien. So soll der 25-Jährige angeblich selbst angegeben haben, dass möglicherweise jemand aus dem eigenen Team sein Getränk im Trainingslager manipuliert habe.

"Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand das tun kann und dann nachts ruhig einschlafen kann", sagte die Olympia-Curlerin Viktoria Moissejewa zu dieser Version. "Er wüsste, dass er nicht nur das Leben eines Einzelnen zerstört hat, sondern des ganzen Landes."

Beim russischen Damen-Team herrschte indes am Montag gedrückte Stimmung. Nach der klaren 2:11-Niederlage gegen die Schweiz schlichen Moissejewa und Co. mit unbewegten Mienen durch die Katakomben des Gangneung Curling Centres. Ihr Trainer habe ihnen die Nachricht des positiven Tests am Vorabend übermittelt, erzählte die 27-Jährige. "Danach haben wir alles gelesen, was wir finden konnten. Es war recht spät, wir waren alle in unseren Zimmern. Wir konnten dann nicht einschlafen."

Bereitwillig sprach Moissejewa mehrere Minuten auf Englisch mit deutschsprachigen Pressevertretern. "Ein Sturm" sei mit der Nachricht über dem Team hereingebrochen, "ein Riesen-Thema" sei die Angelegenheit in der Heimat, wo man nun fürchtet, dass die IOC-Sanktionen gegen Russland bestehen bleiben. "Wir fragen uns", erklärte Moissejewa, "welche Auswirkungen es auf unsere Delegation haben wird."

(Apa/Dpa)