Die erste Medaille im neuen Mixed-Bewerb im Curling ist an das Team der Olympischen Athleten aus Russland gegangen. Im Spiel um Platz drei gewannen Anastassija Brysgalowa und Alexander Kruschelnizki am Dienstag in Pyeongchang 8:4 gegen die Norweger Kristin Skaslien und Magnus Nedregotten. Damit sicherte sich das Ehepaar aus Russland Bronze.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Anastassija Brysgalowa feuert ihren Mann an