Russland im Eishockey-Finale - 3:0 gegen Tschechien

Die bei den Olympischen Spielen wegen der Dopingskandal-Sanktionen unter neutraler Flagge antretenden Eishockey-Herren Russlands stehen im Finale. Die favorisierte "Sbornaja" besiegte am Freitag in Gangneung im Halbfinale Tschechien glatt 3:0 (0:0,2:0,1:0). Im Endspiel am Sonntag bekommen es die Russen mit Deutschland oder Kanada zu tun, die sich im Anschluss (13.10 Uhr MEZ) gegenüberstanden.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Die Russen stehen erstmals seit 16 Jahren wieder im Endspiel