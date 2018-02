Russland nach 4:0 gegen USA im Eishockey-Viertelfinale

Die Olympischen Athleten aus Russland sind am Samstag als erstes Eishockey-Team bei den Winterspielen in Pyeongchang in das Viertelfinale eingezogen. Im Topspiel gegen die USA setzte sich der Goldfavorit klar mit 4:0 durch und sicherte sich somit den Gruppensieg. Starspieler Ilja Kowaltschuk und Teamkollege Nikolai Protschorkin aus St. Petersburg trafen jeweils doppelt.

SN/APA (AFP)/ED JONES Die Russen waren deutlich effektiver