Russlands Gold-Hoffnung ruht auf zwei Eiskunstlauf-Teenagern

Zwei junge Moskauerinnen machen Russlands dezimiertem Olympia-Team Hoffnung auf das erste Gold bei den Winterspielen in Pyeongchang. In der Kurzkür waren die 15-jährige Eiskunstlauf-Europameisterin Alina Sagitowa und ihre drei Jahre ältere Trainingskollegin Jewgenija Medwedjewa eine Klasse besser als die Konkurrenz. Trotz Freundschaft führen die beiden am Eis einen "kleinen Krieg".

SN/APA (AFP)/KIRILL KUDRYAVTSEV Alina Sagitowa ist erst 15 Jahre alt