Schlusstag in Pyeongchang mit Langlauf-Hoffnung Stadlober

In Pyeongchang gehen am Sonntag die Olympischen Winterspiele zu Ende. Österreichs letzte Medaillenhoffnung ist Langläuferin Teresa Stadlober im Massenstart über 30 km klassisch (Start 7.15 Uhr MEZ). Davor warten noch das Finale im Herren-Eishockey und im Damen-Curling sowie die Entscheidung im Viererbob mit zwei österreichischen Schlitten am Start.

SN/APA/HANS KLAUS TECHT Am Sonntag ist Schluss mit den Spielen