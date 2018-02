Schnee-Volleyball präsentierte sich in Pyeongchang

Halle, Beach und nun auch im Schnee. In Pyeongchang hat sich am Mittwoch Schnee-Volleyball als dritte Sparte der weltweiten Ballsportart mit einer Exhibition präsentiert. Mit dabei Legenden wie der Brasilianer Emanuel Rego, Korea-Superstar Kim Yeon-koung sowie Österreichs Ex-Asse Steffi Schwaiger und Nik Berger. CEV-Präsident Aleksandar Boricic: "Wir wollen 365 Tage im Jahr Volleyball spielen."

Was im ersten Moment nach einer "Schnapsidee" klingt, ist eine österreichische "Erfindung". Promoter und Event-Manager Martin Kaswurm ist 2008 in Wagrain mit dem ersten Turnier gestartet. Zum Zehn-Jahres-Jubiläum steigt im kommenden März ebendort die erste Schneevolleyball-EM. "Wir haben klein begonnen. Ich habe aber schnell realisiert, dass das Skigebiete interessiert. Es hat Eventcharakter und ist eine Alternative zum Skifahren und Snowboarden", erklärte Kaswurm.

Mittlerweile gibt es in 17 Ländern national Touren. "Auch Hannes Jagerhofer hat in Klagenfurt ganz klein angefangen. Ich glaube, das hat die Chance, was Großes zu werden", sagte Kaswurm zur APA. "Zumindest muss man keinen halben Berg abroden, um im Schnee Spaß zu haben."

Auch Schwaiger war nach dem gewonnenen Match sowie einem Freiluft-Bad in einem heißen Whirlpool vor dem Austria House angetan. "Das Rad dreht sich eben weiter. Es ist ein Riesenschritt in eine neue Richtung", sagte die Ex-Europameisterin. "Damit Volleyball noch populärer wird und man im Winter auch draußen spielen kann." Viel brauche man ja nicht zum Schneevolleyball spielen, erklärte die Waldviertlerin. "Fußballschuhe, Leggins, Thermo-Unterwäsche, Handschuhe und Haube."

Schneevolleyball wäre auch ein Thema, um irgendwann auch im Programm von Winterspielen aufzuscheinen, sagten die Verantwortlichen in Korea. "Aber es hat im Moment nicht Priorität. Wir wollen das zunächst einmal professionell weiterentwickeln", ergänzte Boricic.

