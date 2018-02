Die Schweizer Curler um Skip Peter De Cruz sind am Donnerstag bei den Olympischen Spielen ins Halbfinale eingezogen. Sie gewannen das Entscheidungsspiel (Tie Breaker) gegen Großbritannien nach einem 1:4-Rückstand in Gangneung noch mit 9:5. Halbfinalgegner war noch am Donnerstag Topfavorit Schweden.

(Apa/Ag)