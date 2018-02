Schweizer Halfpipe-Snowboard-Star Podladtchikov muss passen

Der Schweizer Halfpipe-Star Iouri Podlatchikov muss für die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang passen. Der Snowboard-Olympiasieger 2014 kann aufgrund der Nachwehen seines heftigen Sturzes bei den X-Games am 28. Jänner nicht antreten, er gab für die Qualifikation w.o. Podlatchikov hatte bei dem Sturz eine Gehirnerschütterung und einen Nasenbeinbruch erlitten.

Diverse medizinische Untersuchungen und Tests haben aufgezeigt, dass ein Antreten des 29-Jährigen nicht zu verantworten wäre. Podlatchikov hatte sich im März bei einem Sturz im letzten WM-Finallauf in der Sierra Nevada einen Kreuzbandriss im rechten Knie zugezogen. Fortan hat er viel investiert, um im Bokwang Snow Park zum zweiten Mal in Folge Olympia-Gold zu holen.

Iouri Podlatchikov hat sich noch am Donnerstag einer MRT-Untersuchung unterzogen: "Es sind zwar Fortschritte erkennbar, aber mein Zustand ist bei weitem nicht stabil genug, um auf einem Niveau zu snowboarden, das für einen solchen Wettkampf gefordert ist", betonte der Schweizer. Eine Teilnahme würde "ein sehr großes Risiko" für seine Gesundheit darstellen.

In Südkorea absolvierte Podladtchikov am Freitag vor seiner Absage zwar noch ein erstes Training. Am Samstag wird er nun aber in die Schweiz zurückehren.

(Apa/Sda)