Shiffrin auch mit "nur" zwei Medaillen glücklich

Man hatte ihr bei den Winterspielen in Korea das Potenzial für fünf Medaillen zugeschrieben und sie sogar mit Schwimm-Superstar Michael Phelps verglichen. Am Ende war Mikaela Shiffrin aber auch über "nur" zwei Medaillen überglücklich. Jetzt geht es zurück nach Europa, wo sie umgehend ihren zweiten Weltcup-Gesamtsieg unter Dach und Fach bringen wird.

Genau genommen könnte die junge Amerikanerin bei 671 Punkten Vorsprung auf Wendy Holdener und acht noch ausstehenden Rennen vermutlich von Korea aus auch direkt auf Urlaub fahren, ohne die zweite große Kristallkugel zu riskieren. Das Thema Weltcup war unmittelbar nach Kombi-Silber in Jeongseon aber relativ weit weg. Auch wenn dies ihre nächste Aufgabe ist. Denn für den Teambewerb am Samstag in Yongpyong sagte die Riesentorlauf-Olympiasiegerin mit der launigen Entschuldigung ab: "Ich habe einiges zu feiern!"

Das war in den vergangenen zwei Olympia-Wochen nicht immer so gewesen. Nach Riesentorlauf-Gold war Shiffrin in ihrer Paradedisziplin Slalom nur Vierte geworden. Dadurch riss auch ihre einzigartige Serie mit durchgehend Slalom-Gold bei Großereignissen mit den Weltmeisterschaften 2013, 2015 und 2017 sowie Olympia 2014.

Danach wirkte Shiffrin wie schon vor den Spielen angeschlagen und müde. Zudem wurde ihr Freund Mathieu Faivre aus der französischen Mannschaft geschmissen. Die Abfahrt ließ die Amerikanerin aus, holte als Topfavoritin am Ende aber wenigstens noch Silber in der Kombi.

"Ich wusste, dass ich gute Chancen auf zumindest drei Medaillen habe", blickte Shiffrin am Donnerstag noch einmal zurück. "Aber auf dem Flug von Europa nach Korea ist mir bewusst geworden, dass ich auch mit leeren Händen dastehen könnte", erzählte die 22-Jährige. "Denn viele liefern gerade bei Olympia das Rennen ihres Lebens ab. Zudem gab es diese vielen Verschiebungen und die ganze Unruhe. Deshalb sind diese zwei Medaillen eigentlich unglaublich. Danke für die immer fairen Rennen."

Die nächsten Winterspiele 2022 in Peking seien etwas zu weit weg, um sich jetzt schon damit auseinanderzusetzen, sagte Shiffrin, die bei 41 Weltcupsiegen hält und sich einmal wohl auch auf die Jagd nach den Bestmarken von Landsfrau Lindsey Vonn (81 Siege) bzw. Ingemar Stenmark (86) machen wird.

"Aber jetzt geht es mal in Europa mit dem Weltcup weiter", sagte Shiffrin. "Ich konzentriere mich ab nun auf die letzten Rennen des Jahres."

