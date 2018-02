Short-Track-Bewerbe für Südkoreaner als echtes Heimspiel

Short Track ist aus Sicht der Gastgeber eine der Top-Sportarten bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang. Südkorea ist in dieser Disziplin die klare Nummer eins bei Winterspielen, hat 21 von 48 möglichen Goldmedaillen gewonnen. Dementsprechend prickelnd dürfte die Stimmung am Samstag bei den Bewerben in der 12.000 Zuschauer umfassenden Gangneung Ice Arena sein.

Als einzige der 15 Sportarten bei Winter-Olympia wird im Short Track die Medaillenwertung von Südkorea angeführt. Bei Sommer-Olympia wird das aber noch vom Bogenschießen übertroffen, da haben die Südkoreaner 23-mal Gold geholt. Südkoreas Short-Track-Herren haben aber etwas gutzumachen, nachdem sie vor vier Jahren in Sotschi zum zweiten Mal nach 2002 medaillenlos geblieben waren. Die Weltcup-Ergebnisse versprechen jedenfalls einige Erfolgserlebnisse - noch mehr bei den Damen.

Eine besondere Geschichte verhinderte das Internationale Olympische Komitee (IOC). Dieses lässt den Russen Viktor Ahn nicht starten, weil er im Report des kanadischen Juristen Richard McLaren mit dem russischen Staatsdoping in Verbindung gebracht wird. Die Ad-hoc-Kommission des Internationalen Sportgerichtshofs (CAS) entscheidet am Freitag u.a. aber auch noch über den Einspruch des sechsfachen Olympiasiegers gegen seinen Ausschluss von den Spielen.

Ahn gewann in Sotschi wie acht Jahre zuvor in Turin dreimal Gold und einmal Bronze. 2006 war der 32-Jährige unter dem Namen Ahn Hyon-soo noch für sein Geburtsland Südkorea gestartet. Er nahm deshalb 2011 die russische Staatsbürgerschaft an, weil er es 2010 nach einer zwei Jahre zuvor erlittenen schweren Knieverletzung nicht ins olympische Team Südkoreas geschafft hatte und er auch danach vom nationalen Verband nicht mehr berücksichtigt wurde.

Zwei Aktive könnten außer im Short Track auch im Eisschnelllauf zuschlagen. Die Niederländerin Jorien ter Mors hat das schon 2014 in Sotschi versucht, neben Gold über 1.500 m und im Team als Eisschnellläuferin blieb sie aber auf der Kurzbahn ohne Podestplatz. Sollte ihr diesmal das Doppel gelingen, wäre sie die erste Frau in der Olympia-Geschichte mit Siegen in verschiedenen Sportarten. Der zweite Doppel-Teilnehmer ist der Kanadier Olivier Jean.

Der 33-Jährige gewann 2010 olympisches Gold mit der Short-Track-Staffel und qualifizierte sich nun auch für den Massenstart auf der 400-m-Bahn. Nur ein Eisflitzer hat bisher in beiden Sportarten eine Medaille gewonnen: Der US-Amerikaner Eric Flaim gewann zweimal Silber, über 1.500 m in Calgary 1988 sowie mit der Short-Track-Staffel 1994 in Lillehammer. Österreich ist bei den diesmaligen Short-Track-Bewerben nicht im Teilnehmerfeld vertreten.

(Apa/Dpa/Ag.)