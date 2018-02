Die Österreicherinnen Katrin Ofner (1:14,30 Min.) und Andrea Limbacher (1:14,71) haben sich am Donnerstag im Zeitlauf für den olympischen Ski-Cross-Bewerb der Damen in Bokwang an siebenter bzw. achter Stelle klassiert. Marielle Thompson (1:13,11) war im Phoenix Snow Park die Schnellste von drei Kanadierinnen an der Spitze, dahinter folgte Weltmeisterin Sandra Näslund aus Schweden.

Der Lauf diente zur Gruppeneinteilung für das Finale am Freitag. (APA)