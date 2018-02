Slowenischer Eishockey-Spieler positiv auf Doping getestet

Der slowenische Eishockey-Nationalspieler Ziga Jeglic ist während der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang positiv auf Doping getestet worden. Dies gab der Internationale Sportgerichtshof (CAS) am Dienstag bekannt. Jeglic sei demnach vorläufig gesperrt. Beim 29-Jährigen wurde bei einem am 16. Februar vorgenommenen Test die verbotene Substanz Fenoterol festgestellt.

SN/APA (AFP)/FRANK FRANKLIN II Positive Dopingprobe bei Ziga Jeglic