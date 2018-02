Snowboard-Crosser Pachner sieht sich als moderner Gladiator

"Als kompletter Quereinsteiger" hat es Lukas Pachner zu den Olympischen Spielen geschafft. Der Traum von der Teilnahme spukte nicht wie bei vielen schon in der Kindheit im Kopf herum. Er tauchte auf. "Seit letztem Jahr war da diese Möglichkeit, und darauf habe ich hingearbeitet", sagte der in Großrußbach bei Korneuburg lebende, gebürtige Wiener. Er kämpft sich als Snowboard-Crosser durch den Kurs.

Das sei doch komplett untypisch, sinnierte der 26-jährige Sportgerätetechnik-HTL-Absolvent Pachner im Gespräch mit der APA, dass man aus dem Flachland zum Wintersport komme. Geschafft haben es vor ihm freilich auch schon andere. Verantwortlich waren sportbegeisterte Eltern. "Es hat geheißen zuerst Skifahren, wenn ich das gescheit kann, darf ich Snowboarden. Und da bin ich hängengeblieben." Motivierte Sportlehrer entdeckten sein Talent und Alexander Dienst vom Wiener Skiverband sorgte dafür, dass Pachner bei der Sache blieb. Und irgendwann sei das Feuer für den Rennsport entfacht worden.

Es begann mit FIS-Rennen, es folgte komplett selbst finanziert eine Europacupsaison, die er als Gesamtsiebenter beendet. "Dann war ein Gespräch mit den Eltern fällig, was wir jetzt tun." Er wurde in den ÖSV-B-Kader aufgenommen, nahm sich eine Wohnung in Innsbruck und unterbrach sein Studium auf der Schmelz. Gleich im ersten Jahr im Österreichischen Skiverband (ÖSV) wurde er Zweiter der Europacup-Gesamtwertung (2014/15) und stieg in den A-Kader auf. Nun befindet er sich in seiner dritten Weltcupsaison.

Nach auskurierter Sprunggelenksverletzung klappte es als Zweiter im März 2017 in La Molina mit einem Podestplatz. "Das war der Durchbruch, ich wusste, okay, ich kann bei den großen Jungs mitfahren." Bestes Saisonergebnis ist Rang acht im Dezember in Cervinia.

Am Cross reizt Pachner die "Kombination aus allen Fähigkeiten im Snowboarden - Racen, Freestyle mit Sprüngen, der direkte Vergleich gegen andere und nicht allein gegen die Zeit. Du musst dich matchen, durchsetzen", zählte er auf. "Vielleicht kann man sagen, es ist wie moderne Gladiatorenkämpfe, es geht voll zur Sache, Mann gegen Mann. Wer ist heute an dem Tag bei dem Lauf der Schnellere? Du musst dich echt durchsetzen können, wenn du nachgibst, wirst du nicht weiterkommen."

Der perfekte Start wird in der Kraftkammer trainiert und im Sommer am Startgate mit Mattenauflage in Dornbirn perfektioniert. Die Olympia-Startphase wurde Anfang Jänner im Montafon mit den genauen Maßen nachgebaut und trainiert. "Da haben sie sich für Olympia wieder was Neues einfallen lassen, das wird sehr spannend."

Obwohl es Winterspiele sind, sagt Pachner, dass es eigentlich das leichteste Rennen in der Saison werden sollte. "Einerseits hast du zwei Trainingstage, die wir normalerweise nicht haben. Andererseits bist du fix dabei, in der Qualifikation geht es ja nur um die Heat-Einteilung. Und dann fährst das Rennen. Da kommt es aber dann gleich darauf an."

Er werde alles geben, versuchen, seine beste Leistung abzurufen und will dabei auch eine Gaude haben. "Mein großer Vorteil ist, dass ich wahrscheinlich nicht zu den ganz großen Favoriten zähle. Aber die Leistungen im Weltcup sprechen für mich, dass man mich mitgenommen hat. Ich habe keine Erwartungshaltung von außen - ich glaube, das sind dann die Gefährlichsten", meinte er lachend.

