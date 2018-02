Snowboard-Superstar Shaun White bereit für Mission Gold

Vier Jahre nach seinem vierten Platz in Sotschi ist Snowboard-Superstar Shaun White bereit für den nächsten Anlauf auf Gold bei den Olympischen Winterspielen in Südkorea. "Ich denke nicht, dass wir meinen besten Lauf schon gesehen haben", sagte der 31-jährige US-Amerikaner am Donnerstag in Pyeongchang vor seiner vierten Olympia-Teilnahme.

SN/APA (AFP)/FLORIAN CHOBLET Shaun White will dieses Mal unbedingt gewinnen