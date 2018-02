Snowboard-Superstar White gewann Halfpipe-Quali

Snowboard-Superstar Shaun White war am Dienstag bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang der Beste in der Halfpipe-Qualifikation. Der 31-jährige Kalifornier zeigte einen brillanten zweiten Lauf und erhielt 98,50 von 100 möglichen Punkten. Das Finale der besten zwölf steigt am Mittwoch (2.30 Uhr MEZ).

SN/APA (AFP)/FLORIAN CHOBLET Shaun White will drittes Gold