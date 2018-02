Splitter - Norovirus sorgt in Pyeongchang weiter für Unruhe

Das Norovirus sorgt bei den Olympia-Veranstaltern für Unruhe, vor allem viele Sicherheitskräfte sind betroffen. US-Skistar Lindsey Vonn tauchte bei ihrer ersten großen Pressekonferenz am Freitag in Pyeongchang deswegen mit dünnen schwarzen Handschuhen auf. "Ich möchte nicht krank werden. Ich weiß nicht, wer von euch krank ist. Ich möchte einfach sichergehen", sagte Vonn zur Begründung.

* *

Rodlerin Birgit Platzer hat für ihre jungen Teamkolleginnen und Olympia-Debütantinnen Madeleine Egle und Hannah Prock wichtige Tipps parat, sie sollen es vor den Wettkämpfen lieber ruhig angehen lassen: "Was leicht geht, können wir alles jetzt machen. Es ist natürlich aufregend, wenn man das erste Mal dabei ist, du willst halt nichts verpassen. Aber nach unserem Bewerb haben wir Zeit Ende nie, da kannst du alles nachholen." So ist ein Ausflug nach Seoul geplant. Vorerst will Egle im Olympischen Dorf aber noch viele prominente Sportler treffen, am liebsten US-Skirennläuferin Mikaela Shiffrin.

* *

Eine "ziemlich chillige Atmosphäre" herrscht im Appartement der sich in einer privaten Beziehung befindenden Snowboard-Freestyler Anna Gasser und Clemens Millauer. "Wir reden mehr über Snowboard, das schon, aber wir machen uns nicht so einen Stress. Wir hängen ab und schauen Filme an, lassen uns nicht so sehr aus der Fassung bringen. Ich glaube, dass bei Olympia alles so sein soll wie im normalen Leben auch", sagte Gasser. Sie trägt ein neues Armbanderl mit Stern. "Mama hat mir einen Stern für die X-Games gekauft und gesagt, der ist aufgebracht, ich brauche einen neuen für Olympia."

* *

Nordkoreas Sportler haben die ihnen angebotenen Smartphones des südkoreanischen Herstellers Samsung nicht angenommen. Ein offizieller Grund dafür sei nicht genannt worden, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap am Freitag. Nachdem das IOC am Mittwoch zunächst mitgeteilt hatte, das es iranischen und nordkoreanischen Sportlern die Smartphones nicht aushändigen könne, willigte das IOC nach heftigen Protesten doch ein. Die 22 nordkoreanischen Sportler müssten die Smartphones jedoch am Ende der Olympischen Spiele zurückgeben - Nordkorea lehnte nun allerdings ganz ab.

* *

Die Organisatoren der Winterspiele haben alle Zuschauer der Eröffnungsfeier mit wärmenden Utensilien ausgestattet. Dazu gehören eine rote Pudelhaube, eine blaue Decke, ein weißer Poncho sowie Hand- und Fußwärmekissen. Die Nationalfarben Südkoreas werden so auf den Rängen sehr gut vertreten sein. Das "Notfall-Kit" ist aber nicht mehr so dringend nötig, wie an den eisigen Tagen zuletzt befürchtet. Für den Abend kündigten die Meteorologen Temperaturen von minus vier Grad an.

* *

Der amerikanische Eiskunstläufer Adam Rippon möchte nicht, dass sein Team von seiner kritischen Haltung gegenüber Mike Pence abgelenkt wird. Der bekennende Schwule Rippon hatte das Weiße Haus kritisiert, den US-Vizepräsidenten als Leiter der offiziellen Delegation für die Eröffnungszeremonie der Winterspiele ausgesucht zu haben. Rippon kritisiert die konservative Haltung von Pence in Bezug auf Homosexuelle. Der 28-Jährige sagte nun, er wäre offen für ein Gespräch mit Pence nach Olympia.

(Apa/Dpa)