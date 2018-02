Die Sponsoreinnahmen der Olympischen Sommerspiele 2020 in Tokio nähern sich der Marke von drei Milliarden US-Dollar. Damit seien die Erträge von London 2012 und Rio 2016 bereits jetzt um fast das Dreifache übertroffen worden, teilte das Internationale Olympische Komitee (IOC) am Mittwoch in Pyeongchang mit.

Die Summe habe dank 47 Sponsorpartnern mittlerweile 2,91 Milliarden US-Dollar (2,36 Mrd. Euro) überschritten, teilte ein IOC-Funktionär mit. (Apa/Ag.)