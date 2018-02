Stärke im Massenstart soll Stadlober Top-6-Platz bringen

Das aussichtsreichste Rennen kommt für Teresa Stadlober zum Schluss. Der 30-km-Langlauf der Damen beschließt am Sonntag (07.15 Uhr/live ORF eins) die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang und die Salzburgerin zählt in ihrer Lieblings-Technik, dem klassischen Stil, zum erweiteren Favoritenkreis. Am Ziel eines Top-6-Platzes hielt Stadlober jedenfalls fest.

SN/APA (AFP)/ANDREAS SOLARO Stadlober will über die klassische Distanz aufzeigen