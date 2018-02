Südkorea, China und Japan investieren in den Wintersport

In den Augen vieler Menschen im Westen ist Asien nach wie vor eine eher exotische Wintersport-Region. Das gilt nicht zuletzt auch für Pyeongchang im Nordosten von Südkorea, wo am Freitag die 23. Olympischen Winterspiele eröffnet werden. Pyeongchang startet zugleich den Reigen von drei Ringe-Spektakeln in Asien in Folge.

Dabei verblasst der Name des Ortes zwar neben Tokio und Peking - auf die Sommerspiele 2020 in der japanischen Hauptstadt folgen die Winterspiele 2022 in der chinesischen Metropole. Doch die Spiele von Pyeongchang sollen nicht nur helfen, den Wintertourismus in Südkorea anzukurbeln. Die drei Wirtschaftsmächte in Nordostasien arbeiten zusammen, um den drei nächsten Spielen zum Erfolg zu verhelfen.

Bei allem wirtschaftlichen Wettbewerb und politischen Problemen in ihren jeweiligen Beziehungen will jedes der drei Länder auf seine Art von Pyeongchang profitieren. Auch das Internationale Olympische Komitee (IOC) hofft, den Wintersport auf dem bevölkerungsreichsten Kontinent populärer machen zu können.

Von den drei Ländern hat Japan die beste Wintersport-Reputation. Vielen gilt das Land sogar als Wintersport-Paradies. Zweimal war Japan bereits Gastgeber von Olympischen Winterspielen - 1972 in Sapporo und 1998 in Nagano.

China will mit dem erhofften Rückenwind aus Pyeongchang den Wintersport vor seinen Spielen in Peking so richtig in Schwung bringen. Gab es in dem Riesenreich vor zwei Jahrzehnten vielleicht einige tausend regelmäßige Skifahrer, will die Regierung bis 2022 rund 300 Millionen Chinesen für den Wintersport begeistern.

Südkorea steht irgendwo dazwischen. Das Land macht sich erst seit einigen Jahren langsam einen Namen als Wintersportnation, auch dank der Erfolge der Short Tracker und von Eiskunstlauf-Ikone Kim Yuna, die 2010 in Vancouver Olympia-Gold holte. Jetzt hoffen die Olympia-Macher nicht nur auf neue Sporthelden aus dem eigenen Land. Aus der bergigen Region um Pyeongchang soll nach dem Wunsch der Gastgeber ein Wintersport-Mekka in Asien werden. Das war auch ein wichtiges Argument für die Bewerbung.

In Südkorea selbst hat der Boom fürs Skifahren und Snowboarden als Breitensport erst spät eingesetzt, was auch mit der turbulenten Geschichte des Landes in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zu tun hat. Das erste Ski-Resort des Landes entstand 1975 im etwa 200 Kilometer östlich von Seoul gelegenen Yongpyong, wo während der bevorstehenden Spiele auch ein Teil der Skirennen stattfindet. Seitdem sind 14 weitere ausgebaute Skigebiete hinzugekommen.

Mit dem Ausbau des entsprechenden Transportsystems "fühlen sich die Leute frei, Ski zu fahren, wann immer sie freie Zeit genießen", erläuterte das Nationale Olympische Komitee. "Seit die Wahl auf Pyeongchang fiel, die Winterspiele 2018 zu organisieren, richteten mehr Menschen ihre Aufmerksamkeit auf den Skisport als früher."

Die Zahl der Freizeit-Skifahrer und -Snowboarder in der Saison 2016/17 wurde auf 4,8 Millionen geschätzt - bei einer Bevölkerung von mehr als 50 Millionen Menschen. Etwa eine halbe Million Winter-Touristen kamen den Angaben des NOK zufolge aus dem Ausland. Vor allem bei jungen Südkoreanern ist Snowboarden populär.

Die Zahlen verblassen ein wenig im Vergleich zum östlichen Nachbarn Japan, wo die staatliche Tourismusorganisation zur Superlative greift, das Land sei mit der "besten Schneequalität der Welt" gesegnet. Allein rund 600 Ski- und Snowboard-Resortanlagen zählt das bergige Inselreich. Sapporo im Norden spielt mit dem Gedanken, sich erneut für die Winterspiele zu bewerben - vielleicht für 2026. Das ist mit ein Grund, weswegen Japan mit großen Erwartungen in Pyeongchang antritt: Ein starkes Abschneiden könnte Sapporos Chancen eventuell verbessern.

Auch China plant Großes. In den nächsten vier Jahren sollen Hunderte neuer Skipisten und Eislaufplätze gebaut werden. Der Boom hat in Wanlong, 250 Kilometer außerhalb Pekings, schon begonnen. Die Zahl der Wintertouristen soll sich auch mit dem steigenden Lebensstandard in China bis zu den Spielen in Peking von heute 170 auf 340 Millionen verdoppeln, erwartet die chinesische Tourismusakademie.

Traditionell ist China aber kein Wintersportland. Es fehlt an der nötigen Infrastruktur. "Wir müssen in neue Einrichtungen investieren und die Förderung der Wintersportbeteiligung auf eine neue Stufe heben", forderte deshalb Sportminister Gou Zhongwen.

