Südkorea untersucht Internetausfall während Eröffnungsfeier

Nach einem Internetausfall während der Eröffnung der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang in Südkorea hat die Regierung Ermittlungen eingeleitet. Das interne Netzwerk und das WLAN rund um die Austragungsstätten seien am Freitagabend zusammengebrochen, teilte das Organisationskomitee mit. Es sei eine Sondereinheit gegründet worden, um den Vorfall zu untersuchen.

SN/APA/AFP/POOL/JONATHAN NACKSTRAND Eröffnung der Winterspiele.