Südkoreanischer Präsident empfing nordkoreanische Delegation

Der südkoreanische Präsident Moon Jae-in hat eine nordkoreanische Delegation mit der Schwester von Machthaber Kim Jong-un in Seoul empfangen. Das Treffen habe im Amtssitz des Präsidenten begonnen, teilte ein Sprecher Moons am Samstag mit. Details wurden zunächst nicht bekannt. Es wurde erwartet, dass die Delegation eine Botschaft Kim Jong-uns an Moon übermitteln würde.

SN/AP Präsident Moon Jae-in und die nordkoreanische Delegation.