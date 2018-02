Südkoreas "Garlic Girls": Curlerinnen erobern die Herzen

Südkoreas Curlerinnen sorgen bei den Olympischen Winterspielen im heimischen Pyeongchang für Furore. Als Außenseiter ins Turnier gestartet, stehen sie überraschend im Halbfinale. Bei den vier Kims stimmt das Teamwork. Die "Knoblauch-Mädchen" machen Curling im Land des Olympia-Gastgebers zum unverhofften Renner der Winterspiele.

Mit ihrer Siegesserie und dem unerwarteten Einzug ins Halbfinale des Frauen-Turniers von Pyeongchang haben sie die Herzen des Publikums erobert und sich den Respekt der versammelten Weltelite verschafft. Dabei war Curling in Südkorea vor nicht allzu langer Zeit noch weithin unbekannt. Nun greift das Team um Skip Kim Eun-jeong, die Schwestern Kim Kyeong-ae und Kim Yeong-mi sowie Kim Seon-yeong sogar nach einer Medaille.

Auch in den ausländischen Medien wird das "Team Kim", zu dem auch noch Ersatzspielerin Kim Sho-hee gehört, gefeiert. Die eigenen Fans nennen die Frauen liebevoll die "Garlic Girls" (Knoblauch-Mädchen). Alle vier haben die gleiche Oberschule in Uiseong in der östlichen Provinz Nord-Gyeongsan besucht. Der Ort ist für seine Knoblauch-Produktion bekannt.

Ein Lehrer habe die Idee gehabt, eine Curling-Mannschaft aufzustellen, weil es sonst nach der Schule nicht viel tun gab für die Schüler, berichteten südkoreanische Medien. Die Stärke des Teams komme auch daher, dass die Spielerinnen eingespielt seien, sagt der Sportjournalist Lim Kyeong-eop, der seit drei Jahren die Curlerinnen beobachtet. "Sie sind seit zehn Jahren ein Team, sie sind wie eine Familie", sagt der Reporter.

Die vier Frauen sind untypische Stars der Spiele. Als Underdog ins Turnier gestartet, war Südkorea schon vor den letzten Vorrundenmatches am Mittwoch nicht mehr von einem der vier vorderen Plätze zu verdrängen. Das bedeutet zugleich die erstmalige Halbfinal-Teilnahme bei Olympia für koreanische Curler.

Lob gab es nach dem 9:6 gegen das Team der USA am Dienstag von der gegnerischen Mannschaft. "Sie sind sehr robust" urteilte die amerikanische Spielerin Nina Roth über die Koreanerinnen. Sie liebten es, "viele Steine im Spiel" zu haben, so dass sie Druck auf die anderen Teams ausüben könnten. Und die südkoreanische Spielerin Kim Seon-yeong versprach: "Wir werden weiter Geschichte schreiben in den restlichen Spielen."

