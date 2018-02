Super-G-Olympiasieger Mayer in Heimat begeistert empfangen

Einen begeisterten Empfang haben seine Fans am Samstag dem Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer bereitet. Tausende waren in seine Heimatgemeinde Afritz gekommen, um ihren Helden aus der Nähe zu sehen. Mayer, der bereits vor vier Jahren in Sotschi Olympiasieger in der Abfahrt geworden war, erhielt von Landeshauptmann Peter Kaiser das Große Goldene Ehrenzeichen des Landes Kärnten überreicht.

SN/APA/EXPA/DOMINIK ANGERER Tausende Fans bereiteten ihm eine begeisternden Empfang