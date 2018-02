Sven Kramer als erster Eisschnellläufer mit Gold-Triple

Der niederländische Eisschnelllauf-Star Sven Kramer hat das erste Olympia-Duell mit seinem Herausforderer Ted-Jan Bloemen am Sonntag gewonnen. Dem Kanadier fehlten bei den Spielen in Pyeongchang im Gangneun Oval in 6:11,61 Minuten 1,85 Sekunden auf Kramer. Der holte als erster Eisschnellläufer auf einer Strecke sein drittes Gold en suite bzw. seinen insgesamt vierten Olympia-Titel.

SN/APA (AFP)/ARIS MESSINIS Favorit Kramer hatte im Ziel die Nase vorn