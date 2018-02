Svindal triumphierte in Abfahrt vor Jansrud und Feuz

Die Olympia-Abfahrt in Südkorea hat einen norwegischen Doppelsieg und eine Enttäuschung für Österreich gebracht. Aksel Lund Svindal triumphierte am Donnerstag in der alpinen Königsdisziplin 12 Hundertstel vor seinem Landsmann Kjetil Jansrud. Bronze sicherte sich 18 Hundertstel zurück am Donnerstag der Schweizer Weltmeister Beat Feuz.

SN/APA (AFP)/MARTIN BERNETTI Der Norweger zeigte sich tief berührt von seinem Erfolg