Teresa Stadlober auch über 10 km mit Ziel Top-6-Platz

Zweites Rennen, zweite Chance: Teresa Stadlober läuft auch am Donnerstag im olympischen 10-km-Bewerb in der Skating-Technik um einen Spitzenplatz. Einen Top-6-Rang nannte die Siebente des Skiathlons neuerlich als Ziel. Auch wenn sie sich derzeit im klassischen Stil etwas stärker fühlt, ist für die 25-Jährige im Kampf gegen die Uhr in Pyeongchang/Alpensia viel möglich.

