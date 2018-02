Teresa Stadlober läuft um einen Spitzenplatz

Teresa Stadlober ist Österreichs Beitrag im ersten und im letzten Medaillenbewerb der Olympischen Winterspiele. Im Skiathlon der Damen (7,5 km klassische Technik/7,5 km Skating) wird am Samstag (08.15 Uhr MEZ) die erste von insgesamt 102 Goldmedaillen in Pyeongchang vergeben. Die Norwegerin Marit Björgen tritt als Olympiasiegerin 2014 und Weltmeisterin an, Stadlober will unter die ersten sechs.

SN/APA (Gindl)/BARBARA GINDL Stadlober darf nach zuletzt guten Leistungen hoffen