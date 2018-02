Titelverteidiger Kanada im Curling-Frauen-Bewerb out

Für Titelverteidiger Kanada ist bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang im Frauen-Curling-Bewerb überraschend schon nach der Vorrunde Endstation. Das vorzeitige Aus wurde am Mittwoch durch eine 5:6-Niederlage gegen Großbritannien in Gangneung besiegelt. Weltmeister Kanada hält vor dem letzten Spiel bei drei Siegen und fünf Niederlagen und kann daher das Semifinale nicht mehr erreichen.

SN/APA (AFP)/WANG ZHAO Enttäuschung pur bei den Kanadierinnen