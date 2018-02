Topfavorit Kingsbury holte Buckelpisten-Olympia-Gold

Topfavorit Mikael Kingsbury hat seine Dominanz auf der Buckelpiste mit dem Olympiasieg fortgesetzt. Nach Silber vor vier Jahren in Sotschi zeigte der Ski-Freestyler aus Kanada am Montag bei den Winterspielen in Pyeongchang mit 86,63 Punkten die überragende Leistung. Der 25-Jährige lag damit deutlich vor dem Australier Matt Graham (82,57). Bronze ging an Daichi Hara aus Japan (82,19).

SN/APA (AFP)/MARTIN BUREAU Eine Olympia-Goldmedaille hatte Kingsbury noch gefehlt