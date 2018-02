Trainings-Medienansturm bei Eiskunstlauf-Olympiasieger Hanyu

Beim ersten Training von Eiskunstlauf-Olympiasieger Yuzuru Hanyu in Pyeongchang hat es einen großen Ansturm japanischer Reporter gegeben. Vor Dutzenden Kameras und Fotoapparaten übte der 23-Jährige am Montag in der Gangneung Eisarena lediglich eine Viertelstunde und zeigte vor seinem kanadischen Coach Brian Orser nur einen Dreifach-Axel. Ein Statement wollte der Doppel-Weltmeister nicht abgeben.

SN/APA (AFP)/JUNG YEON-JE Hanyus kurze Trainingssession zog viel Aufmerksamkeit auf sich