Trainingssturz von Lundby bei Bestweite, Iraschko-Stolz gut

Daniela Iraschko-Stolz hat am Sonntag auch im Abschlusstraining der Skispringerinnen für den Olympia-Bewerb in Pyeongchang am Montag (13.50 Uhr) eine gute Leistung geboten. Die Ex-Weltmeisterin war im dritten Durchgang mit 103,5 m Zweite hinter der Deutschen Katharina Althaus (104).

SN/APA (AFP)/CHRISTOF STACHE Lundby stürzte bei 111 Metern, blieb aber unverletzt