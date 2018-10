Trotz Sportler-Widerstand: IOC billigte Athleten-Erklärung

Entgegen der Kritik zahlreicher Athleten hat das Internationale Olympische Komitee (IOC) bei seiner Versammlung in Buenos Aires die umstrittene Erklärung über die Rechte und Pflichten der Sportler (Athletes Declaration) gebilligt. Die IOC-Mitglieder nahmen das Dokument am Dienstag einstimmig an.

Die Erklärung war von der IOC-Athletenkommission ausgearbeitet worden. Das Dokument soll die Sportler vor Missbrauch, Doping und Diskriminierung schützen. Dennoch regte sich kurz vor der IOC-Versammlung in Buenos Aires Widerstand gegen die Erklärung. Bemängelt wurde vor allem, dass die breite Masse der Profisportler nicht angehört wurde. Athletenvertreter und Menschenrechtsorganisationen appellierten an das IOC, die Athletencharta nicht im Schnellverfahren durchzudrücken. "Wir unterstützen die Idee hinter der Initiative, haben aber einige Bedenken bezüglich der Verabschiedung des Dokuments", hieß es zuletzt in einer gemeinsamen Erklärung mehrerer Sportlergremien. In der bisherigen Fassung gewähre die Erklärung den Sportlern nicht ausreichenden Schutz, hieß es in dem Schreiben an IOC-Präsident Bach. Zudem sei unklar, wie Verletzungen der Rechte sanktioniert würden. "Wir, die Athleten, die so viel für den Sport geopfert haben, bitten darum, dass eine Erklärung aufgesetzt wird, die uns schützt, der wir vertrauen und die wir unterstützen können", schrieben die Sportler. Quelle: Apa/Dpa