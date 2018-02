Die tschechische Eishockey-Nationalmannschaft hat sich als Erster der Gruppe A für das Olympia-Viertelfinale am Mittwoch qualifiziert. Tschechien bezwang die Schweiz am Sonntag klar mit 4:1, es war der dritte Sieg im dritten Spiel. Kanada bestreitet das abschließende Gruppenmatch am Nachmittag gegen Südkorea, kann aber nicht mehr an den Tschechen vorbeiziehen.

SN/APA (AFP)/BRENDAN SMIALOWSKI Vier Mal zappelte der Puck im Schweizer Netz